Montand, Sasse

»Pazifisten sind wie Schafe, die glauben, der Wolf sei Vegetarier«, sagte einmal der Franzose Yves Montand, Sohn eines kommunistischen Besenbinders. Der musste 1922 aus der heimatlichen Toskana flüchten, als Ivo – wie er damals noch hieß – erst ein Jahr alt war, denn Mussolini hatte begonnen, sein faschistisches Reich zu errichten. Yves Montand wuchs in Frankreich auf, begann mit 17 Jahren in südfranzösischen Bars zu singen. Bei der deutschen Besetzung Frankreichs entging er knapp einer Verhaftung. Später lernte er in Paris Edith Piaf kennen und lieben, was seine Karriere sehr beförderte. Seine große Liebe wurde aber Simone Signoret. Beide führten bis an Signorets Lebensende eine turbulente Ehe, denn Montand konnte seinen schönen Filmpartnerinnen Marilyn Monroe, Jane Fonda und Romy Schneider nicht widerstehen. Politisch war er immer links, engagierte sich gegen Atomwaffen und dreht...