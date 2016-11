Himmels- und Höllenordnung

Es ist immer das gleiche mit Teodor Currentzis. Der Mann polarisiert. Auch die am vergangenen Freitag veröffentlichte letzte Teil seiner Mozart/da Ponte-Trilogie, der »Don Giovanni«, wird weltweit wieder Begeisterung und Preise abräumen. Für Teile des Feuilletons wird Currentzis gleichwohl weiter ein »Hyperventilierer« bleiben, und die Freundin, die mir schon seine formidable Rameau-CD mit der Begründung zurückschickte, Currentzis’ flamboyante Art von Klassik beunruhige sie tief, wird auf den neuen »Don Giovanni« wahrscheinlich panisch reagieren. Denn auch mit Mozarts »Oper aller Opern« bleibt Teodor Currentzis seinem Credo treu: Er will eine Klassik, die sich in ihrer Art zu wirken – nicht in ihrer Machart – mit Rock ’n’ Roll vergleichen kann. Und Sex and Drugs and »Don Giovanni« – das funktioniert!

Ein atemberaubender Anfang. Bei großen Mozart-Dirigenten der Vergangenheit wie Bruno Walter oder Josef Krips hört man zwei bedrohliche, durch eine Dreiviertel...