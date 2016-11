Gewinne zu Lasten der Mitarbeiter

Die Deutsche Post DHL Group hat einen Rekordgewinn eingestrichen. Das operative Ergebnis (Ebit) stieg im dritten Quartal auf 755 (Vorjahr: 197) Millionen Euro, wie das Unternehmen am Dienstag in Bonn mitteilte, der Konzerngewinn stieg von 49 Millionen Euro auf 618 Millionen sprunghaft an. Dies wurde auch durch die »Sanierung« der Frachtsparte möglich. Der Bereich steigerte den operativen Gewinn nach einem Verlust von 337 Millionen Euro vor Jahresfrist auf 63 Millionen Euro. Der Konzern habe damit »das operativ stärkste Quartal seiner Geschichte« verzeichnet, sagte Post-Chef Frank Appel: »Wir sind auf gutem Wege, unsere ambitionierten Ziele für 2016 und darüber hinaus zu erreichen.«

Was das bedeutet, davon konnten sich Mitarbeiter und Kunden in den vergangenen Jahr ein Bild machen. Filialschließungen, verspätete und auf der Strecke gebliebene Paketsendungen gehören zum Erscheinungsbild des Unternehmens, an dem der Staat noch zu 21 Prozent betei...