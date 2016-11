Filetstückjäger des Tages: McDonald’s

Zwar betreibt McDonald’s bereits zehn Geschäfte in Florenz, die die historische Altstadt gleichsam wie eine Postenkette umstellen. Aber noch fehlt dem Fastfoodkonzern die richtige Perle in der Renaissancestadt: eine Filiale am historischen Domplatz nahe der Kathedrale Santa Maria del Fiore, Weltkulturerbe der UNESCO.

Entschlossenes Handeln war da angesagt. Um sich an dem begehrten Standort festsetzen zu können, zeigten sich die Betreiber der Bulettenbude gar zu mancherlei Kompromissen bereit und entwickelten eigens ein Konzept, das den florentinischen Vorschriften Ge...