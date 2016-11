Saudische Landräuber

»Die weltweite Aneignung von Land stellt eine neue Form von Neokolonialismus dar«, wird der Schweizer Landwirtschaftsexperte Hans Rudolf Herren in einem Artikel von Armando Mombelli auf dem Nachrichtenportal swissinfo.ch zitiert. Besonders seit der Finanzkrise 2008, als die Preise für Agrarprodukte wie Getreide und Reis in die Höhe schnellten, ist Ackerland begehrt. Weltweit besitzen oder pachten ausländische Unternehmen und Staaten geschätzt eine Fläche der Größe Brasiliens. Vor allem Saudi-Arabien ist auf dem Gebiet des »Landgrabbing« aktiv. Das Land kann seine 31 Millionen Einwohner nicht mehr alleine ernähren, denn 95 Prozent seiner Fläche ist Wüste. Glücklicherweise liegt darunter ein riesiges Wasserreservoir, das Saudi-Arabien lange erlaubte, die Wüste zum Blühen zu bringen. In den 1980ern exportierte das Land sogar Weizen. »Man schenkte Bauern Strom und Wasser, zahlte ein Vielfaches des internationalen Preises für die Ernte und erhob keine Steuern«...