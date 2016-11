Saakaschwili wirft hin

Der Gouverneur von Odessa, Michail Saakaschwili, ist nach etwa anderthalb Jahren von seinem Amt zurückgetreten. In einer emotionalen Abschiedserklärung warf er am Montag der in Kiew regierenden Mannschaft vor, sie sei nicht minder korrupt als das Vorgängerkabinett von Wiktor Janukowitsch. Er persönlich sei »noch nie so betrogen worden wie in der Ukraine«, deren Staatsbürgerschaft er im Frühjahr 2015 aus den Händen von Staatspräsident Petro Poroschenko bekommen hatte. Das Fass zum Überlaufen gebracht hätten bei ihm die elektronischen Vermögenserklärungen ukrainischer Spitzenpolitiker. Es sei ihm unvorstellbar, wie ukrainische Politiker Millionenbeträge in bar halten, aber gleichzeitig »Rentnern die letzten Kopeken nehmen« könnten.

Die ukrainische Politik reagierte kühl auf Saakaschwilis Rücktritt. Besonderes Bedauern war nicht spürbar. Etliche Politiker rieten Poroschenko, den Rücktritt nicht anzunehmen, bevor nicht Saakaschwili öffentlich Rechenschaft über...