Kämpfer gegen Casinodekadenz

Wettbüro- und Casinobetreiber haben es nicht leicht. Ihr Geschäftsmodell, möglichst viele Menschen zum Zocken zu verführen, droht ein Opfer politischer Regulierungssucht zu werden. Das Rezept: Aus den Augen, aus dem Sinn. In Berlin müssen Spielhallen nach dem seit Anfang August geltenden Gesetz einen Mindestabstand von 500 Metern zur Konkurrenz einhalten. Verdünnisieren soll sich die Branche nicht nur in der Hauptstadt. Baden-Württemberg etwa verlangt einen halben Kilometer Luftlinie zu Kitas, Schulen und Jugendclubs, in Nordrhein-Westfalen sind es 350 Meter, und in Niedersachsen müssen zwischen zwei Läden wenigstens 100 Meter liegen.

Das alles könnte Hessen noch toppen. Dort sorgt gerade die Vereinigung der hessischen Unternehmerverbände (VhU) mit einem Vorstoß für Aufsehen, der den Berufszweig ins Mark treffen könnte. VhU-Hauptgeschäftsführer Volker Fasbender fürchtet nämlich, dass die vielen Langzeitarbeitslosen ihre Stütze verzocken könnten. Davon gibt...