Dreckiger Kohleimport

Wie hoch der Blutzoll für die Steinkohle ist, die global agierende Konzerne in Kolumbien fördern, wissen die Vorstände der großen Energieerzeuger in der Bundesrepublik. Die Nichtregierungsorganisationen FIAN, Pax und Urgewald haben seit 2012 mehrere Berichte über die Vertreibung von 55.000 Bauern zugunsten des Kohleabbaus und die Ermordung und Verschleppung von mehr als 3.000 Gewerkschaftern, Umweltaktivisten und anderen Gegnern der Förderung allein in der Provinz Cesar zwischen 1996 und 2006 veröffentlicht. Darin enthalten sind auch eidesstattliche Erklärungen ehemaliger Paramilitärs, die bezeugen, dass ihre Einheiten vom US-Kohle- und Ölförderer Drummond und dem Schweizer Rohstoffmulti Glencore logistisch unterstützt und finanziert wurden.

Dennoch gehören diese Unternehmen nach wie vor zu den Hauptlieferanten der hiesigen Stromversorger. So importierte die Energie Baden-Württemberg (EnBW) noch im vergangenen Jahr fast 900.000 Tonnen Kohle aus den nordost...