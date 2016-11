Kommunistische Arbeit

Anlässlich des 100. Geburtstags von Peter Weiss (8.11.1916–10.5.1982) dokumentieren wir einen Vortrag, den der Schriftsteller Christian Geissler (25.12.1928–26.8.2008) bei der dritten Arbeitstagung der Internationalen Peter-Weiss-Gesellschaft am 17./18. November 1990 in Zürich gehalten hat. Wir danken der Christian-Geissler-Gesellschaft für die freundliche Genehmigung der Veröffentlichung. Der Abdruck erfolgt in zwei Teilen, deren erster in der gestrigen Ausgabe erschienen ist. Die ursprüngliche Orthographie des Textes wurde beibehalten. (jW)

so kommen wir zu meinem dritten kurzsatz, der hieß ›unser kampf geht weiter‹, der jetzt heißt: unsere arbeit geht weiter.

hier zuerst gleich noch einmal peter weiss.

die amerikanische form des faschismus kann sich noch eine gewisse liberalität leisten. apologetische unternehmungen wie ›freie presse‹, ›freie meinungsäußerung‹ usw. verbergen (aber) nur dürftig das darunter liegende muster der brutalen gewalt … sinnlos, üb...