Harmonische Gewitter

Einmal im Jahr schaut die Jazz­welt nach Berlin. Jedenfalls glaubt man das in der stets zu gewisser Selbstüberschätzung neigenden Hauptstadt. Ist aber gar nicht so falsch. Denn die 1964 aus der Taufe gehobenen Berliner Jazztage (die inzwischen Jazzfest Berlin heißen) sind für das Genre hierzulande die wichtigste Veranstaltung – neben dem stets kurz vorher stattfindenden »Deutschen Jazzfestival« in Frankfurt am Main.

Vor zwei Jahren hat der britische Musikjournalist und Labelmanager Richard Williams die künstlerische Leitung übernommen. Als Leitmotiv des diesjährigen Jazzfestes, das nach zwei kleineren Vorkonzerten am Donnerstag im Haus der Berliner Festspiele eröffnet wurde, wählte er »Konversation«. Konzerte als Form des gegenseitigen Austausches, Zuhörens und voneinander Lernens. Ein hoher Anspruch. Anscheinend geht auch im Jazz nichts mehr ohne Genderpolitik. Im Programmheft und in sämtlichen Begleitmaterialien haben Sternchen zur Vermeidung geschlechts...