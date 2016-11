Im Rahmen der Ringvorlesung »Böse Bücher« sprach ich am 31. Oktober an der Basler Uni über Waldemar Bonsels’ Longseller »Die Biene Maja und ihre Abenteuer« (1912). Das Märchen beginnt mit Karrierezweifeln der Titelfigur. »Soll ich denn den ganzen Tag Honig sammeln?« fragt Maja ihre Ausbilderin nach deren Ausführungen über die Vielfalt der Lebewesen und dem Menschen als dem »Höchsten und Vollkommensten, was die Natur hervorgebracht hat«. Neugierig kehrt Maja gleich von ihrem ersten Ausflug nicht zurück zu ihrem »Volk« im Bienenstock, sondern sucht das Weite. So etwas machen Bienen erst seit einigen Jahren. Beim sogenannten Bienensterben fliegen Bienen aus, um Nahrung herbeizuschaffen, und kommen nicht wieder. Zurück bleiben nur die Königin und eine Handvoll Drohnen. DerTod des Bienenvolkes.

Bonsels’ Maja strebt auf ihrem »jauchzenden Jugendflug« zunächst allein einer »immer größeren Herrlichkeit entgegen«. Unterwegs fragt sie andere Insekten über das Leben ...