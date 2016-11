Wirtschaftsstrategie: Gute Laune

Wirtschaftspolitiker in Brüssel und Berlin müssen sich an Zahlen messen lassen. Und die verhießen am Montag nichts Gutes. Die EU-Statistikbehörde Eurostat gab die Berechnung der Einzelhandelsumsätze bekannt. Im September wurden in den 28 EU-Mitgliedsstaaten 0,2 Prozent weniger Waren verkauft als im Vormonat. In Deutschland sanken die Absätze mit 1,4 Prozent sogar verhältnismäßig stark.

Am 31. Oktober hatte Eurostat ein Wachstum nahe Null (0,3 Prozent) für das dritte Quartal errechnet. Eine Woche später lässt sich die schlechte Lage näher betrachten. So nahmen au...