»Unsere rechtlichen Bedenken wurden nicht berücksichtigt«

Am Sonntag gab es unter anderem auf Ihre Initiative hin einen Bürgerentscheid in Münster. Die Einwohner haben entschieden, dass an drei zusätzlichen Sonntagen in diesem und den kommenden drei Jahren die Geschäfte nicht, wie vom Stadtrat geplant, öffnen dürfen. Zunächst: Unter welchen Umständen dürfen Geschäfte am Sonntag überhaupt geöffnet werden?

Das Ladenöffnungsgesetz Nordrhein-Westfalen regelt die Bestimmungen, nach denen Verkaufsstellen geöffnet haben dürfen. Es hat dazu mehrere höchstrichterliche Entscheidungen gegeben vom Bundesverfassungs- und vom Bundesverwaltungsgericht. In diesen Urteilen ist konkretisiert worden, was die Voraussetzungen für eine Sonntagsöffnung sind, von denen es drei maßgebliche gibt.

Welche sind das?

Zum einen muss es einen traditionellen Anlass geben, der in einer Stadt schon lange gepflegt wird. Um in Münster zu bleiben, nehme ich unser größtes Volksfest als Beispiel, den Herbstsend. Nun muss zusätzlich gewährleistet sein, da...