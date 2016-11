Beton zur Schaffung vollendeter Tatsachen?

Der Konflikt zwischen Atomkraftgegnern und dem Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) um das richtige Vorgehen bei der Sanierung des maroden Atommüllagers Asse spitzt sich zu. Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) forderte Ende vergangener Woche ein Moratorium für die vom Betreiber angekündigten Betonierarbeiten vor den unterirdischen Einlagerungskammern. Wenn die Zugänge wie geplant mit Beton verfüllt würden, könne die sich vor den Kammern mit Atommüll sammelnde radioaktiv belastete Lauge nicht abfließen, und die Abfälle könnten »in größerem Maße mit Nässe in Kontakt kommen«, warnte der Umweltverband. Dies werde die anvisierte Bergung weiter erschweren.

Weil ständig Wasser in das Bergwerk fließt, will das Bundesamt die dort lagernden rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktivem Abfall sowie Chemiemüll »nach Möglichkeit«, wie man betont, wieder an die Oberfläche holen. Gleichzeitig hat die Behörde damit begonnen, zahlreiche Stollen und Gänge in...