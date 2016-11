Überdüngung: BRD vorm Kadi

Deutschland muss sich wegen der übermäßigen Belastung seiner Böden und Gewässer mit Nitrat vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) verantworten. Wie der WDR am Montag berichtete, hat die EU-Kommission die entsprechende Klageschrift bereits vor acht Tagen eingereicht. Damit setzte Brüssel seine Ankündigung vom April in die Tat um, die Bundesrepublik wegen mutmaßlicher Versäumnisse beim Grundwasserschutz in einigen Regionen zur Rechenschaft zu ziehen. Im Falle einer Verurteilung droht eine Geldstrafe in Milliardenhöhe sowie möglicherweise ein Ausbringungsverbot für Gülle, Mist und mineralischen Stickstoffdünger auf besonders verunreinigten Flächen.

Laut WDR liest sich die Anklageschrift wie ein veritabler Verriss der deutschen Umwelt- und Agrarpolitik. So werde akribisch nachgezeichnet, wie das Problem der Überdüngung seit Jahren ignoriert und die EU mit falschen Versprechungen hingehalten wurde. Nicht selten, so die Autoren, habe Deutschland international g...