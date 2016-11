Trübe Wolken am Wirtschaftshimmel

Wie werden sich die deutsch-US-amerikanischen Wirtschaftsbeziehungen unter der künftigen US-Administration gestalten? Glaubt man Stephen F. Szabo, dem Leiter der Transatlantic Academy aus Washington, dann sind die Aussichten durchaus »gemischt«.

Auf der einen Seite, konstatiert Sza­bo, sind die Bindungen unglaublich eng. US-Konzerne haben – Stand 2015 – mehr als 108 Milliarden US-Dollar in Deutschland investiert, deutsche Unternehmen sogar mehr als 255 Milliarden US-Dollar in den Vereinigten Staaten. Damit sind die USA das mit großem Abstand bedeutendste Zielland deutscher Auslandsinvestitionen. Zudem sind sie letztes Jahr zum größten Abnehmer deutscher Ausfuhren überhaupt aufgestiegen. Für die exportfixierte deutsche Industrie besitzen sie damit besondere Bedeutung. Daran wird sich vorerst kaum etwas ändern, auch wenn die Ausfuhren in die Vereinigten Staaten ihren Höchstwert von 2015 dieses Jahr nicht erreichen werden – im ersten Halbjahr lagen sie um...