Unversehens andächtig

Wer ist der »Scheik von Aachen« in Brigitte Kronauers neuem Roman? Ist der Scheik, wenn auch weiblich (und sogar »eine anziehende Frau im neuerdings schönsten Alter«) Anita, 42, liebestaumelnd heimgekehrt aus Zürich?

In ihrer Heimatstadt Aachen verkauft sie nun altmodische Scherzartikel und holländische Lakritze in einem unrentablen Eckladen. Der wird vom Patron, einem spleenigen Antiquar, quersubventioniert. Wie? Betriebsgeheimnis. Importierte Statuen spielen eine Rolle, die Stichworte Irak und Syrien fallen. Verwickelt sein könnte darin auch Anitas Favorit und blauäugiger Bergsteiger Mario, der die höchsten Gipfel eines nach Regionen geordneten Europas erklimmen will.

Anitas Tante Emmi wiederum verlässt kaum das Haus. Eifersüchtig wacht sie über das Andenken an ihren im Kindesalter verstorbenen Sohn. Andere dürfen den Jungen nicht einmal erwähnen, geschweige seinen rätselhaften Unfalltod. Alarmierend sind schon seinem Namen Wolfgang ähnelnde Wörter mit O ...