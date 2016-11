Eigentlich liegt alles auf der Straße

Nun mach dich doch mal nützlich, hat meine Mutter immer gesagt, wenn ich irgendwo rumstand. Manche Sachen wird man ja nie los. Den ganzen Tag vorm Fernseher hocken, das geht nicht, ich muss immer zu was nütze sein, und es ist heutzutage sowieso völlig verboten, einfach gar nichts zu tun, wo man sich doch als nützliches Mitglied der Gesellschaft bewegen soll, das eben nicht stumm auf dem Sofa sitzt und keinen Sinn findet.

Ich habe immer Sorge, dass mich jemand vorm Fernseher erwischt, wenn dort alle Jubeljahre mal was läuft, was man dann heimlich guckt, und dann hab’ ich gleich wieder meine Mutter im Ohr.

Eigentlich wird man nämlich überall draußen gebraucht, wo’s klemmt, ohne dass man immer davon weiß. Sie sagen jetzt dauernd im Radio, man muss nur mal in die Gänge kommen, und dann geht alles. Denn alles liegt auf der Straße, was nicht in Ordnung ist, und man muss es nur aufheben, wenn man drübe...