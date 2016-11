Tötung von Zivilisten zugegeben

US-Militärsprecher haben am Sonnabend eingeräumt, dass es bei Luftangriffen in Afghanistan zwei Tage zuvor »zivile Verluste« gegeben habe. Den Hergang werde man »gemeinsam mit unseren afghanischen Partnern« untersuchen. Die USA hatten zwar den Kampfeinsatz sofort bestätigt, aber zunächst erklärt, sie hätten »keine Hinweise« auf zivile Opfer. Zu diesem Zeitpunkt hatten amtliche afghanische Stellen schon von etwa 30 getöteten Zivilisten gesprochen.

Der Vorfall fand in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in den frühen Morgenstunden statt. Schauplatz war ein Dorf in der Umgebung der nordafghanischen Stadt Kundus, die früher zur Einsatzzone der deutschen Bundeswehr gehörte. Große Teile der Stadt wurden im Oktober 2015 und erneut ein Jahr später vorübergehend von Einheiten der Taliban besetzt.

Aus den offiziellen US-amerikanischen und afghanischen Darstellungen ergibt sich, dass in dem Dorf zwei Taliban-Kommandeure, die dort zusammen mit ihren Familien lebten, f...