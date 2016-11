Hinterzogene Beweise

Über die Hälfte seines Lebens ist Lorenzo »Cat« Johnson schon in den schlimmsten Gefängnissen Pennsylvanias eingesperrt. Unter härtesten Bedingungen, sehr oft wurde er ins »Loch« geworfen, eine Isolationszelle zur disziplinarischen Bestrafung. 20 Jahre lang gehörte Johnson der sehr großen Knastpopulation der Lebenslangen in den Vereinigten Staaten von Amerika an. Menschen, die zum Tode verurteilt sind durch die Haft bis ans Ende ihrer Tage.

Im Jahr 2012 erhellte plötzlich ein Lichtstrahl die Dunkelheit seiner Zelle, als das 3. US-Bundesberufungsgericht das gegen ihn gefällte Unrechtsurteil wegen »unzulänglicher Beweise« aufhob und anordnete, das Gefängnistor für ihn zu öffnen. Doch ein paar Monate später senkte sich wieder große Dunkelheit über Johnson, als der Oberste Gerichtshof der USA in einer seltenen und nahezu beispiellosen Entscheidung ohne vorherigen Schriftwechsel mit seiner Verteidigung und ohne mündliche Verhandlung sowohl den alten Schulds...