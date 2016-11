Pariser Abkommen: Selbstverpflichtungen reichen bei weitem nicht

Wesentliches Element des Pariser Klimaschutzabkommens sind Selbstverpflichtungserklärungen der jeweiligen Mitgliedsländer. Darin legen diese für einen einheitlichen Zeitraum ihre geplante Klimaschutzpolitik fest, und zwar in der ersten Runde bis zum Jahre 2030. In einigen Jahren werden dann weitere Erklärungen hinzukommen. Außerdem bieten die jährlichen UN-Klimakonferenzen einen Rahmen, um die Selbstverpflichtungen an den definierten Zielen zu messen und nachzuverhandeln. Das globale Klima darf sich auf keinen Fall um mehr als zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Niveau erwärmen, sind sich die meisten Regierungen bereits seit längerem einig, und so ist es auch im Pariser Abkommen festgehalten. Außerdem soll geprüft werden, ob nicht bereits ein Temperaturanstieg von zwei Grad zu viel ist und verheerende Folgen haben könnte. Besonders in bezug auf den Meeresspiegel wäre dies möglich. Dieser erhöht sich durch die Erwärmung der Ozeane – wärmeres Wasser de...