CSU will Rechte einsammeln

»Die Ordnung« hat die CSU ihr neues Grundsatzprogramm überschrieben. Einstimmig verabschiedete der CSU-Parteitag in München es am Samstag. Die Christsozialen bezeichnen sich darin als »konservative Zukunftspartei« mit »christlich-jüdischen Wurzeln«. Mit dem Papier will sich die CSU für die Bundestagswahl im Herbst 2017 und für die Landtagswahl im Jahr darauf aufstellen.

Horst Seehofer verzichtete auf Attacken gegen die CDU und Kanzlerin Angela Merkel. Allerdings will die Partei nach Angaben ihres Vizevorsitzenden Manfred Weber die Forderung nach einer Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen zur Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung machen. Eine feste Obergrenze lehnt Merkel bislang ab, während die...