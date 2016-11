Nicht vom Imperialismus schweigen

Auf das »Weißbuch« der Bundeswehr, welches im Juli 2016 unter Federführung des Bundesministeriums für Verteidigung veröffentlicht wurde, reagiert die Ro sa-Luxemburg-Stiftung mit der Veröffentlichung eines »Schwarzbuchs«. Als Untertitel trägt dieses den Zusatz »Ein kritisches Handbuch zur Aufrüstung und Neuorientierung der Bundeswehr«. Herausgekommen ist ein guter Überblick über die Entwicklung der Bundeswehr von 1990 bis heute. Zunächst wird auf die neue Einsatz­orientierung der Armee seit den 1990er Jahren eingegangen, im zweiten Schritt dann der Weg vom Krieg in Afghanistan ab dem Jahre 2001 bis zum aktuellen »Krieg gegen den Terror« nachvollzogen.

Hierbei liegt der Fokus auf der Divergenz zwischen dem selbst gesetzten Anspruch der Bundeswehr an ihre Einsätze und der tatsächlichen Kriegswirklichkeit, wie sie vor allem Zivilisten in den betroffenen Ländern erleiden müssen. Den Schluss bildet eine Art Praxisteil, in dem zunächst Strategien vorgestellt we...