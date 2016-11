Schwarzer Kanal: Einer vom Wächterrat

Ungeheuerliches tut sich in Deutschland, vermeldet Fabian Klask in der Zeit am 3. November unter der Überschrift »Wohin soll das führen?«: Die SPD will Entspannung mit Russland zu ihrem Schlager im Bundestagswahlkampf machen. Das endet auf jeden Fall im Salat. Wer hierzulande an so etwas denkt, erhält daher vom medialen Mullahrat deutscher Kriegsredaktionen eine Fatwa. Klask und Co. sind so eine Art Ludendorff-Verein anno 2016: Der Dolchstoß lauert überall. Russland ist der Feind, Putin bei Kriegen nicht zu bremsen und nun fallen wieder einmal die Sozen auf seine Tarnung herein.

Noch sind sie in der »Testphase«, wollen herausfinden, so Klask, »welcher Russland-Tonfall den Genossen passt«. Beleg: Alle SPD-Mitglieder erhielten vor einigen Wochen eine E-Mail des Parteivorstandes mit dem Betreff »Dialog statt Wettrüsten«. Als Absender grüßten »Dein Sigmar Gabriel und Frank-Walter Steinmeier« und baten um Meinungsäußerungen. SPD-Chef und Außenminister verurteil...