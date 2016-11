Der Kirmesheld

Er war das deutsche Jahrhunderttalent. Uwe Seeler war so schnell wie ein Pfeil, pure Dynamik. Er spielte so artistisch wie kein anderer, erzielte Tore aus allen Lagen, schoss sogar noch aus dem Flug heraus. Und nicht einfach so drauflos, sondern meist mitten hinein ins Schwarze. Ein Kirmesheld, nur ohne Schießgewehr.

Auf dem Platz ackerte er wie ein Berserker. Immer schön mit herausgestrecktem Hintern, um den Ball akkurat vor allzu aufmüpfigen Gegenspielern abzuschirmen, wobei ihm seine starken Ellenbogen sehr zugute kamen. Seeler war ein Kraftpaket, das man nicht so einfach zu Fall bringen konnte.

Unsichtbares Trampolin

Seine Kopfbälle waren letal. Er stieg hinauf, wie von einem unsichtbaren Trampolin katapultiert, unaufhaltsam Richtung Himmel, und wenn er dann senkrecht in der Luft stand, mit offenen Augen und sondierendem Blick (später erfolgreich von Horst Hrubesch kopiert), dann wumste sein runder Schädel plötzlich wie aus dem Nichts heraus gegen den wi...