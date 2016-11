»Er zwingt zum Hinterfragen der eigenen Position«

In diesem Jahr jährt sich der Geburtstag von Peter Weiss zum 100. Mal. Wann sind Sie das erste Mal mit Weiss und seinem Werk in Berührung gekommen?

Mitte der 1960er Jahre, durch Aufführungen seiner Theaterstücke »Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats, dargestellt durch die Schauspielgruppe des Hospizes zu Charenton unter Anleitung des Herrn de Sade«, »Die Ermittlung« und »Viet Nam Diskurs«, in denen thematisiert wurde, was uns im Vorfeld der Schüler- und Studentenunruhen 1968 besonders bewegte: Individualismus oder kollektives Handeln, Hinnahme der vorgegebenen Ordnung oder Revolution, Aufarbeitung der beschwiegenen Naziverbrechen und des deutschen Faschismus, Protest gegen Kriege zur Unterdrückung der Befreiungsbewegungen in der Dritten Welt.

Sie werden am kommenden Montag – wie auch schon Anfang des Jahres bei einer Veranstaltung in Bremen – aus Weiss’ »Ästhetik des Widerstands« lesen. Die komplexen inhaltlichen Zusammenhänge und die eigenwillige ...