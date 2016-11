Stadtverwaltung gedenkt Faschisten

In Mailand hat sich am 1. November ein skandalöser Vorgang ohnegleichen ereignet. Von der sozialdemokratisch dominierten Stadtverwaltung wurde auf dem Zentralfriedhof für 921 dort bestattete Gefallene der Streitkräfte der sogenannten Repubblica Sociale Italiano (RSI) ein Kranz niedergelegt. Die RSI war das im Herbst 1943 von Hitlerdeutschland in Italien installierte Marionettenregime mit Sitz in Salò am Gardasee. An deren Spitze stand der im Juli 1943 gestürzte und nun wieder an die Macht gebrachte Benito Mussolini.

Der Lorbeerkranz mit der rot-weißen Schleife des Mailänder Wappens wurde direkt neben dem Altar »Zum Gedenken der Gefallenen der Repubblica Sociale Italiano« aufgestellt. Auf einer Marmorplatte steht: »Wir werden euch nie verraten«. Das Gebinde der Stadtverwaltung liegt neben dem des Verbandes der RSI-Anhänger. Die Administration dementierte, es habe keine offizielle Ehrung gegeben.

Gegen den Vorgang demonstrierten der Partisanenverband ANPI, Bü...