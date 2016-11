Ich war ein Abbild Achills

Eigentlich hätte ich mich nach diesem Date nie mehr mit Vreni treffen sollen, weil klar war, dass sie einen Knacks hatte. Doch die Abende mit Julitta, Özlem und Nabilah waren inzwischen schon so desolat geworden, dass ich mich mit jedem Wahnsinn abfand. Die letzten Nächte war ich wieder in Julittas Lieblingsdisco P1 gewesen, wo uns der Geschäftsführer nötigte, vier Pizzen (= 84 Euro) zu bestellen, um überhaupt auf einem Stuhl sitzen zu dürfen, und als die Pizzen schließlich kamen, trudelte Axel Schulz mit seiner ostdeutschen Entourage ein – woraufhin wir gezwungen wurden, die Pizzen im Stehen zu vertilgen. Und nach solchen Galanächten machte es einem auch nichts mehr aus, mit Vreni wegzugehen, die zwar versponnen war, aber einem nicht den Stuhl unterm Hintern wegzog. Ein paar Tage nach der P1-Nacht rief mich also Vreni an und sagte:

»Oooohhh, ich hätte solche Lust, heute mit dir auszugehen! Möchtest du mich ins Persephone einladen?«

»Ist das der griechische...