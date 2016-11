Historisch für alle Pechvögel. Die Chicago Cubs haben die World Series gewonnen

Zwei der legendärsten Unglücksteams der Geschichte haben sich in der diesjährigen World Series, dem Meisterschaftsfinale des US-Baseballs, eine unvergessliche Schlacht über die Maximaldistanz geliefert. Sowohl die Chicago Cubs als auch die Cleveland Indians schienen seit Jahrzehnten zu Pech, Verhöhnung und ewiger Niederlage verdammt. Cleveland hatte zwar in den 1990ern eine gute Phase, aber fürdie Krone reichte es auch da nicht. Und für die Cubs dauerte die Durststrecke sogar schon länger als ein Jahrhundert. Von ihrem letzten Triumph in der World Series gibt es nicht einmal Filmaufnahmen. Man schrieb das Jahr 1908.

In diesem Jahr nun stand der Cubs-Spieler John Lester in der Bierdusche (Foto). Sein Klub hatte im Best-of-Seven bereits 1:3 zurückgelegen, doch wie durch ein Wunder erzwangen sie ein entsche...