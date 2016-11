Umfassend und verschwommen

Nackt am Strand liegen und sich ausschließlich von Kokosnüssen und Sonnenlicht ernähren. Mit diesem Konzept versuchte der deutsche Naturheilkundler August Engelhardt, Anhänger für seine nudistische Siedlungsgemeinschaft auf der Pazifikinsel Kabakon zu gewinnen. 1902 war Engelhardt dorthin übersiedelt – in eine Region, die 1899 zur Kolonie »Deutsch-Neuguinea« erklärt worden war. Eine skurrile Randnotiz der deutschen Kolonialgeschichte.

In der Regel ging es beim Kolonialismus aber nicht um das Verspeisen von Kokosnüssen in wärmeren Gefilden, sondern um die Unterwerfung ganzer Länder mit oft brutaler Gewalt. Das macht die aktuelle Sonderausstellung »Deutscher Kolonialismus – Fragmente seiner Geschichte und Gegenwart« im Deutschen Historischen Museum (DHM) in Berlin einmal mehr deutlich. Mit mehr als 500 Exponaten bringt das zentrale Geschichtsmuseum der Bundesrepublik dem Publikum seit Mitte Oktober einen Teil der deutschen Geschichte in Erinnerung, der lange...