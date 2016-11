Auf neuen Märkten Fuß fassen

Die Europäische Zentralbank teilte am Donnerstag in ihrem Wirtschaftsbericht mit: »Was die nähere Zukunft betrifft, so dürfte sich das Wirtschaftswachstum in moderatem, aber stetigem Tempo fortsetzen.« Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg zwischen Juli und September minimal um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal an. Günstige Finanzierungsbedingungen und eine bessere Ertragslage der Unternehmen förderten Investitionen, berichtete Reuters.

Profitieren können die deutschen Großkonzerne. Im dritten Quartal stiegen die Gewinne der 15 Dax-Konzerne, die unter den 30 größten bisher Zahlen veröffentlicht haben. Zwischen Juli und September 2016 habe sich deren Gewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit) fast versiebenfacht, teilte das Beratungsunternehmen Ernst & Young (EY) mit. Dies entspreche einem Anstieg von 2,5 Milliarden auf rund 16,9 Milliarden Euro. Den kräftigen Anstieg erklärte EY am Donnerstag damit, dass Volkswagen und Deutsche Bank in die Gewinnzone zurüc...