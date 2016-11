Aufrüstung im Wohnzimmer

In Sachen neuer TV-Übertragungsstandards saß der Verbraucher schon immer am kürzeren Hebel. Ob Fernsehen per Kabel, per Satellit oder digital per Zimmerantenne – stets bestimmte der Anbieter den Umfang des Angebots, abseits des öffentlich-rechtlichen Versorgungsauftrags. Ab 29. März 2017 werden nun DVB-T-Kunden, die ihre Fernsehprogramme über eine Antenne digital empfangen, um Beiträge privater Sender geprellt.

Ab diesem Tag gilt für terrestrisch empfangenes Digitalfernsehen der neue Standard DVB-T2-HD. Damit können mehr Sender als bisher in HD-Qualität ins Wohnzimmer geholt werden. Der Haken daran: Im Programmpaket frei zugänglich sind dann nur noch die Öffentlich-rechtlichen. Wer mit DVB-T2-HD Privatsender empfangen will, muss ein »technisches Entgelt« in Höhe von 69 Euro pro Jahr an den Anbieter Freenet-TV entrichten – für den Em...