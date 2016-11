Vorschlag: Die jW-Programmtips

Amerikas Flüsse (4)

Der Detroit River – Von den Großen Seen zur großen Pleite

Heute USA. Der Detroit River gehört zum System der Great Lakes, fünf zusammenhängenden Seen im Norden der USA. Durch ihn wuchsen Handel und Autoindustrie – und machten Detroit in den 1960er Jahren zur reichsten Stadt der Vereinigten Staaten. Nach dem wirtschaftlichen Niedergang erlebt die für tot erklärte Metropole heute an den Ufern ihres Flusses eine Wiederbelebung. Also natürlich nicht für alle, nicht mal für die Mehrheit. Aber das heißt eben: Wiederbelebung.

Arte, 19.30

Der Coaching-Wahn

»Durchgecoacht« sei der oder immer häufiger auch die doch – das hört man im Arbeitsleben tatsächlich jetzt öfter. Bei schmierig vom Ehrgeiz zerfress...