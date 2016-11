Sei locker Baby und hab ’ne Blaumeise im Geäst

In meiner ersten Demenzphase (Pubertät) hatte ich keine Wahl, denn in den Achtzigern musste man Heavy Metal einfach lieben. Nena, Madonna oder Grönemeyer kamen mir vor wie ein Croissant, das gern ein Dildo sein wollte. Nein, danke!

Mittlerweile ist Schwermetall aber schwer verrostet, selbst Nu-Metal ist in die Jahre gekommen und klingt wie meine Mathelehrerin im Holzhäcksler. Und da die Kunst der Bourgeoisie nun mal von der ewigen Wiederkehr des Gleichen lebt, muss man neoarchäologisch vorgehen, wenn der CD-Player Hunger hat. Nebenbei, geht mir ja weg mit Vinyl! Ich trage weder Vollbart, Nackentattoo oder Hipsterbrille, verstanden?! Also CD! Und zurück zur Frage, was man denn nun hört, wenn der Metal in der kreativen Schrottpresse liegt? Bleibt nur Blues. Der Urgrund jeder bösen Musik. Ja, böse, he, he. Blues gibt’s übrigens auch mit Bratgitarre, so wie AC/DC und ZZ-TOP – nur völlig anders. Mehr unaufgeregt halt; sei locker Baby und hab ’ne Blaumeise im Ge...