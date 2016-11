Tickets, Fans, Randale

Wenn man am 3. Oktober 2016 – für manche der 28. Todestag von Franz Josef Strauß, für einige der restaurative deutsche Nationalfeiertag, für die meisten ein willkommener freier Tag, sofern er nicht auf einen Samstag oder einen Sonntag fällt und für mich ein ganz normaler Arbeitstag – zwei Eintrittskarten für ein Konzert von Gregory Porter bestellt, das sieben Monate später am 3. Mai 2017 stattfinden soll, ist das so notwendig wie optimistisch.

Notwendig, weil man später keine Tickets mehr bekommt für Plätze, auf denen man gut hört und sieht, und optimistisch, weil man ja nicht weiß, ob alle Beteiligten dann noch am Leben sein werden. Aber ohne entsprechenden ärztlichen Befund in sich hineinzuhorchen, ob man in sieben Monaten wohl noch da sein wird, wäre so hypochondrisch und hysterisch wie die Zeit, in der wir leben. Also...