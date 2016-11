Guttenberg Macht und Herrschaft in der digitalen Welt. Von Thomas Wagner

Erinnert sich noch jemand an Karl-Theodor zu Guttenberg? Als er noch Verteidigungsminister war, wurde der CSU-Politiker als möglicher Nachfolger von Bundeskanzlerin Angela Merkel gehandelt. Doch dann dokumentierten Internetaktivisten auf der Webseite »Guttenplag«, dass er große Passagen seiner Dissertation abgeschrieben hatte.

Der entlarvte Doktorbetrüger trat im März 2011 zurück. Die Pla­giatsvorwürfe kosteten ihn auch seinen akademischen Titel. Heute ist er als Unternehmens- und Politikberater in Sachen Digitalisierung unterwegs. Schon neun Monate nach seinem Sturz wurde der damalige Mitarbeiter des US-amerikanischen Institut Center for Strategic and International Studies (CSIS) von der EU-Kommissarin Neelie Kroes als ehrenamtlicher Berater für das Thema »Internetfreiheit in autoritären Staaten« angeheuert.

Im EU-Parlament löste die Entscheidung der niederländischen Liberalen damals Befremden aus. »Man muss sich ernsthaft fragen, ob Frau Kroes noch recht ...