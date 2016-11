Lieber in die nächste Krise

Die Verhandlungen über eine Verschärfung der Kapitalvorschriften für Banken »Basel IV« stehen nach Ansicht der deutschen Finanzaufsicht zur Disposition. Der Präsident der Aufsichtsbehörde BaFin, Felix Hufeld, sieht die Gefahr, dass die laufenden Gespräche im Baseler Ausschuss für Bankenaufsicht über eine globale Regelung scheitern. »Wir sind nicht über den Berg. Aus deutscher Sicht ist das bisher nicht akzeptabel«, sagte Hufeld am Dienstag abend in einer Podiumsdiskussion zur Bankenregulierung in Frankfurt am Main. Nach den bisherigen Vorschlägen sollen die Kapitalanforderungen für deutsche Banken steigen. Die Aufseher hatten aber versprochen, dass das nicht passiere.

Bis Ende des Monats soll im Baseler Ausschuss eine Lösung gefunden werden. Am 10. Januar sollen die Chefs der Notenbanken und Aufsichtsbehörden unter dem Vorsitz von EZB-Präsid...