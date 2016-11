Zwei Jahre Wiederaufbau

Kobani in Nordsyrien wurde im September 2014 weltweit bekannt, als der »Islamische Staat« (IS) die umliegenden Gebiete eroberte und die Stadt einkesselte. Es folgte ein Kampf zwischen den Dschihadisten und den kurdischen und arabischen Kämpfern der Volks- bzw. Frauenverteidigungseinheiten (YPG, YPJ) um jedes Haus und jede Straße. Nach monatelangen Gefechten konnte Kobani am 25. Januar 2015 befreit werden.

Mehr als 600 Menschen sind bei der Verteidigung getötet worden, Dutzende kamen durch in der Stadt angebrachte Sprengfallen ums Leben. Der Kampf um Kobani bedeutete die erste große Niederlage für den IS und gleichzeitig den Beginn einer internationalen Solidaritätsbewegung, die den 1. November zum Kobani-Tag erklärt hat.

Anlässlich des diesjährigen 1. November haben die Organe der Selbstverwaltung in der auf kurdisch als Rojava bezeichneten Region einen Bericht über die Fortschritte des Wiederaufbaus der Stadt und des Umlandes veröffentlicht. Durch die IS-A...