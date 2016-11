Tollkühner Hüftschwung

Einen wunderschönen guten Morgen! Auf dem Territorium von Olympiasieger Brasilien ging am Wochenende der 33. Spieltag des »Brasileirão« über die Bühne. Der FC Santos empfing im heimischen Stadion »Vila Belmiro« den Tabellenführer und Stadtrivalen Palmeiras. Überraschenderweise kontrollierten die Hausherren das Spitzenspiel von Anpfiff an, doch wenn sich Palmeiras mal etwas mehr zutraute, war jede Attacke brandgefährlich. In der 67. Minute schließlich war Gästetormann Vinícius’ Strafraum nach einer Flanke vom linken Flügel uneins mit seinen Verteidigerkollegen, was Copete nutzte. Er staubte zum einzigen Treffer des Matches ab. Der Rest war Ergebnisverwaltung. Palmeiras verlor nach 15 Spielen mal wieder, Santos sprang auf Tabellenplatz drei und verkürzte den Rückstand zur Spitze auf sechs Punkte.

Zuvor waren im Stadion »Mineirão« von Belo Horizonte bereits Atlético Mineiro und Flamengo aufeinandergetroffen. Nach einer halben Stunde gelang dem ehemaligen Werd...