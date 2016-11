Vorschlag: Die jW-Programmtips

Wissen vor acht – Zukunft

Simsen, wenn der Wolf kommt!

Homo homini lupus. Oder: Homo lupo lupus. Oder eben: Homo lupo homo. Auch vor klassischen Berufsbildern macht die technische Entwicklung nicht halt: Der Schäfer der Zukunft wird via Mobiltelefon, App und Co. rund um die Uhr über den Status seiner Herde informiert. Und auch der Wolf muss sich beim Anpirschen an eine moderne Schafherde vorsehen. Was es damit auf sich hat, erklären Anja Reschke und Adri­an Pflug. Und sagen wir es noch mal so: Die Schäfer sollten vielleicht nicht das letzte, aber doch das gewichtigere Wort in der Wolfsdebatte haben, nicht die Städter.

Das Erste, 19.45

Dead Man Working

Erst das Drama: Investmentbanker Jochen Walther ist au...