Das digitale Barock

Um aus einem Buch herausgerissene Seiten soll es sich drehen. »Es«, das ist die Welt, wie wir sie kennenlernen sollen: das »Marvel Cinematic Universe« (MCU) in seiner neuesten Manifestation »Doctor Strange«.

Es beginnt mit ominösen Folterritualen seltsamer Leute in Mönchskutten (sie könnten auch aus einem anderen Serienuniversum sein: »Star Wars« oder »The Matrix« – also letztlich doch eher vertraut beschrammt, denn wirklich »seltsam«), die offenbar zum Zweck eines Buchdiebstahls abgehalten werden. Die entscheidenden Seiten mit den ominösen Zauberformeln werden aus dem Buch entwendet, und die Mönchskuttenbande trifft mitten in der Londoner Innenstadt auf eine weitere Kuttengestalt, die mit dem Diebstahl und/oder der Beschädigung offenbar nicht einverstanden ist. Es kommt zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf wird die architektonische Landschaft der Stadt ausnahmsweise nicht pulverisiert, sondern lediglich perspektivisch verzerrt und verschoben und ...