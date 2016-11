Reicher Präsident Poroschenko

Wer sind die reichsten im ganzen Land? In der Ukraine war das bisher eher eine rhetorische Frage, denn dort kannte jeder die entsprechende Wirtschaftsfürsten. Doch jetzt wurden die Informationen ein wenig detaillierter. Und einer, der ganz vorne in der Liste steht, ist Präsident Petro Poroschenko, bekanntlich ein Oligarch im Bereich Süßwaren, Waffen etc. Das Staatsoberhaupt besitzt nach eigenen Angaben mehr als 100 Unternehmen und verfügt über umgerechnet rund 24 Millionen Euro an Barvermögen. Sämtliche Immobilien und Wertgegenstände habe er aber noch vor seiner Präsidentschaft 2014 gekauft, teilte er am Montag über das »soziale Netzwerk« Facebook mit. Ein neues Anti...