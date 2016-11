»Wir brauchen klare und verpflichtende Regeln«

Um die Produktionsbedingungen globaler Lieferketten – etwa in Afrika oder Südostasien – zu verbessern, will die Bundesregierung für deutsche Unternehmen einen Nationalen Aktionsplan verabschieden. Weshalb kritisiert das Inkota-Netzwerk den als unzureichend?

Über den Plan wurde lange verhandelt, die Bundesregierung will ihn in Kürze veröffentlichen. Es zeichnet sich jetzt schon ab, dass er ungenügend ausfällt, was die Sorgfalts- und Haftungspflicht deutscher Unternehmen im Ausland angeht. Er soll nur Empfehlungen und Beratungsangebote vorsehen, statt gesetzlicher Verpflichtungen und klarer Zielsetzungen. Letztere sind aber nötig, damit innerhalb der globalen Lieferkette Sozial- und Umweltstandards umfassend eingehalten und Arbeitsbedingungen verbessert werden. Im Einklang mit den Forderungen von Wirtschaftsverbänden lehnt jedoch Wolfgang Schäubles Finanzministerium (CDU) jede Form von Verbindlichkeit ab.

Welche Ketten sind im Blickpunkt wegen mieser Arbeitsb...