Streik in den Weinbergen

Das Apartheidregime in Südafrika beruhte auf zwei Pfeilern: den Profiten der Bergbaukonzerne und der Ausbeutung der Arbeitskraft der in sklavenähnlicher Abhängigkeit gehaltenen schwarzen Bevölkerung. Wie der Rassismus nie überwunden wurde, scheint auch die offiziell in Südafrika abgeschaffte Apartheid überdauert zu haben. Ein Beispiel ist die Weinindustrie in der 1853 gegründeten Stadt Robertson in der Provinz Westkap. Die dort ansässige Kellerei Robertson Winery ist gut im Geschäft. 20 Prozent der Produktion werden in die Europäische Union exportiert. Auf dem Internetauftritt wird der ökologische Anbau gepriesen.

Den Milliarden-Rand-Umsatz von Robertson Winery bezahlen die schwarzen Farmarbeiter, die wie in Arpartheidzeiten ausgebeutet werden. Denn der Lohn hängt von der Hautfarbe ab: Weiße Arbeiter bekommen dreimal soviel wie ihre schwarzen Kollegen. Außerdem erhalten weiße Handwerker Aufträge, schwarze gehen leer aus.

Die schwarzen Arbeiter leben in Armu...