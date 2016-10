SPD und CDU in Umfrage gleichauf

Nachdem die nordrhein-westfälische Linkspartei bei den Landtagswahlen 2012 mit einem Stimmenanteil von nur 2,5 Prozent den Einzug ins Parlament verpasste, stehen ihre Chancen bei der nächsten Abstimmung nicht schlecht. Seit mehr als einem Jahr wird den demokratischen Sozialisten in sämtlichen Meinungsumfragen ein Wert von fünf bis sechs Prozent prognostiziert, sollte im bevölkerungsreichsten Bundesland ein neuer Landtag gewählt werden. Tatsächlich laufen sich aktuell sämtliche Parteien in Sachen Wahlkampf warm. Schließlich stehen am 14. Mai des kommenden Jahres in NRW Landtagswahlen an. Diese gelten gemeinhin als eine Art »kleine Bundestagswahl« und als letzter Stimmungstest, bevor im Herbst alle Bundesbürgerinnen und -bürger aufgerufen sind, einen neuen Bundestag zu wählen.

Die Stimmung bei den nordrhein-westfälischen Wählerinnen und Wählern ist unterdessen gespalten. Dies geht aus den sogenannten NRW-Trends hervor, die das Meinungsforschungsinstitut Infr...