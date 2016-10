Seltenes Kunststück

Was ist zur Zeit das unansehnlichste Match-up im Profitennis? Nicht wenige würden auf Andy Murray gegen Gilles Simon tippen, so wie man es letzte Woche beim Hallenturnier in Wien wieder erleben durfte. Wer langweilt wen als ersten zu Tode? Murray gelang dies einmal mehr.

Doch die WTA ist auch in dieser Hinsicht mehr als konkurrenzfähig. Kaum etwas im Tennis ist unansehnlicher als ein Match zwischen Angelique Kerber und Simona Halep. Allein in dieser Saison kam es bereits fünfmal zu dieser erstaunlich penetranten Offenbarung des Grässlichen. Kerber gewann vier der fünf Begegnungen. So auch die in der Gruppenphase der diesjährigen Ausgabe der WTA-Finals in Singapur letzte Woche 6:4, 6:2

Tatsächlich kam Halep in der Gruppenphase eine Schlüsselrolle zu. Ihr hätte gegen die spätere Finalistin Dominika Cibulkova der Gewinn nur eines Satzes genügt, um ins Halbfinale einzuziehen. Cibulkova wiederum hatte ihre ersten beiden Matches gegen Kerber und Madison Keys jewe...