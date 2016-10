Rumschnüffeln im Osten

Auf der Fahrt nach Dresden kam ich an einem Pfeil vorbei, auf dem »Erlebniswelt Steinreich« stand, an einem Hotel in der Stadt sah ich ein Transparent mit dem Internethinweis »weihnachtsgolfen.de«. Ich kaufte mir eine Sächsische Zeitung. Auf Seite 1 ging es darum, dass in den sächsischen Knästen immer mehr »Chrystal Meth«-Abhängige einsitzen. Wobei darauf hingewiesen wurde, dass dieses Rauschgift meistens aus Tschechien kommt.

Am Abend sah ich auf Arte eine Dokumentation über den »War on Drugs«, den die USA nicht erst seit Anfang der 1970er führen, als der damalige Präsident Richard Nixon diesen Begriff erfand. Als Kampf gegen die Drogen war dieser Krieg schon immer erfolglos, als Instrument zur Verfolgung von Minderheiten im eigenen Land dagegen recht effektiv. Das fängt an mit der Einschüchterung der Chinesen, die die Eisenbahntrassen bauten und Opium nahmen und geht weiter mit den Hippies, die wegen LSD und Haschisch verhaftet wurden. Neuerdings wandern...