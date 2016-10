Bei Amazon ist Halloween

Die Beschäftigten des Onlineversandhändlers Amazon sind am Montag erneut in den Streit getreten. Der Arbeitskampf erstreckt sich auf fünf Standorte: Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen, Graben in Bayern, Bad Hersfeld in Hessen sowie Koblenz in Rheinland-Pfalz. Dies teilte die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) am Montag mit. In Bad Hersfeld und Koblenz hätten die Arbeitsniederlegungen bereits Sonntag nacht begonnen. Der Streik werde »deutliche Wirkung« zeigen, da wegen des katholischen Feiertags Allerheiligen am Dienstag viele Bestellungen eingegangen seien. Der Ausstand umfasse die Früh- und Spätschicht.

Amazon erklärte dagegen, trotz des Streikaufrufs würden ...