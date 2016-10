Halloweenschreck des Tages: Michel Aoun

Am Montag wurde der christliche Exgeneral Michel Aoun (geb. 1933) im vierten Wahlgang vom Parlament in Beirut zum 13. Präsidenten des Libanon seit dessen Unabhängigkeit von Frankreich im Jahr 1943 gewählt. Das Amt war seit dem Mai 2014 vakant. In mehr als 30 Sitzungen und 45 Abstimmungen war es den Abgeordneten seither nicht gelungen, sich zu einigen. Die Entscheidung für Aoun wurde offenbar durch ein Tauschgeschäft mit dem sunnitischen Politiker Saad Hariri möglich: Der gab seinen Widerstand auf und wird nun Ministerpräsident.

Für westliche Medien ist Aoun ein politischer Gruselc...