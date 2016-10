Etappensieg für Dodon

Wie erwartet hat die Präsidentschaftswahl in der Republik Moldau am Sonntag in der ersten Runde keine Entscheidung gebracht. Die Tendenz ist trotzdem eindeutig: Igor Dodon, Kandidat der in den westlichen Medien als »prorussisch« eingestuften Partei der Sozialisten, kam bereits im ersten Anlauf auf 48,72 Prozent und verfehlte damit die absolute Mehrheit nur knapp. Seine »proeuropäische« Gegenkandidatin Maia Sandu blieb bei knapp 38 Prozent hängen. Es half ihr offensichtlich nicht, dass mehrere konkurrierende Bewerber im Mitte-rechts-Lager wenige Tage vor der Wahl ihre Kandidatur zurückgezogen hatten. Bei der Stichwahl am 13. November werden nur noch Dodon und Sandu gegeneinander antreten. Rein rechnerisch hat Dodon gute Chancen, gewählt zu werden, denn der drittplazierte Kandidat, Dmitrij Tschubaschenko, kam von »Unsere Partei«, die ebenfalls als »prorussisch« gilt. Ein Dutzend weiterer Kandidaten blieb jeweils unterhalb von zwei Prozent. Die Wahlbeteiligu...